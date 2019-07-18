Футболист поручил своему брату Леону сделать ставку на возможный переход в испанскую «Севилью». Девять из 11 обвинений комиссии были отклонены. Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.

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Старриджа наказали за игру на тотализаторе

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