Футбол
Старриджа наказали за игру на тотализатореМатч ТВ 07:48
Футболист поручил своему брату Леону сделать ставку на возможный переход в испанскую «Севилью». Девять из 11 обвинений комиссии были отклонены. Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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