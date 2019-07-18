Футбол

Старриджа наказали за игру на тотализатореМатч ТВ 07:48

Футболист поручил своему брату Леону сделать ставку на возможный переход в испанскую «Севилью». Девять из 11 обвинений комиссии были отклонены. Старридж отстранен от игры в футбол на две недели и оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов.
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Старридж дисквалифицирован на 6 недель за нарушение правил о ставках

Sport24.ru07:32

Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Спорт-Экспресс07:45

Старриджа отстранили от футбола на несколько недель

Евро-футбол.ру08:23

Старридж дисквалифицирован на 6 недель. Его брат делал ставки на трансфер игрока

Sports.ru08:20

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Sportbox.RU07:48

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Матч ТВ07:48

Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей

Чемпионат08:39
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:54, Вашингтон
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Генерального директора «Рустави 2» уволили

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Вышел новый трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга рассказал о мерах социальной поддержки граждан.
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СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

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Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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