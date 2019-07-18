Футбол
Старриджа дисквалифицировали на шесть недельMetaratings 08:35
По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно. То есть он сможет выйти на поле уже в августе. Впрочем, сейчас нападающий пока находится без клуба.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Зенит продлил контракт с Ерохиным
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Де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус»
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МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
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