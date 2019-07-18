Футбол

Старриджа дисквалифицировали на шесть недельMetaratings 08:35

По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно. То есть он сможет выйти на поле уже в августе. Впрочем, сейчас нападающий пока находится без клуба.
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Старридж дисквалифицирован на 6 недель за нарушение правил о ставках

Sport24.ru07:32

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Матч ТВ07:48

Старриджа отстранили от футбола на несколько недель

Евро-футбол.ру08:23

Старридж дисквалифицирован на 6 недель. Его брат делал ставки на трансфер игрока

Sports.ru08:20

Старриджа наказали за игру на тотализаторе

Sportbox.RU07:48

Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей

Чемпионат08:39

Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Спорт-Экспресс07:45
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
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Политика

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Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Технологии

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Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
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Политика

Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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