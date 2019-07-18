Футбол
Старриджа дисквалифицировали на шесть недельMetaratings 08:35
По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно. То есть он сможет выйти на поле уже в августе. Впрочем, сейчас нападающий пока находится без клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Политика
Захарова ответила на идею Киева о втором гражданстве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поручение президента Украины Владимира Зеленского создать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам.
Обновлено в 07:49
Общество
Телеканал «Рустави 2» сменил владельцев
Государство выиграло дело - Минюст о решении Страсбургского суда по делу ТВ "Рустави 2" >> ЕСПЧ признал недопустимыми все претензии юристов телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев к грузинскому судопроизводству.
Обновлено в 07:47
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Футбол
Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:33
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Футбол
Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами
Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Энергетика
Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 09:13
Общество
Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Происшествия
РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву
В РЖД отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о том, что машинист поезда «Петербург-Москва» подвез двух молодых людей в кабине локомотива за 1300 рублей, воспользовавшись сервисом совместных поездок на автомобиле Bla-bla-car.
Обновлено в 08:04
Политика
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика
Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России
Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".
Обновлено вчера в 14:34
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»
Причиной ухода капитан жёлто-синих назвал желание проводить больше времени на поле 35-летний полузащитник ФК "Ростов" Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14