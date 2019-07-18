По итогам комиссии Старридж оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на шесть недель, но четыре из них — условно. То есть он сможет выйти на поле уже в августе. Впрочем, сейчас нападающий пока находится без клуба.

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Старриджа дисквалифицировали на шесть недель

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