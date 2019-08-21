«Трабзонспор» подтвердил переход в клуб бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа. Стороны заключили контракт сроком на три года.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский» Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.

Политика В США пообещали $5 млн за поиск трех главарей ИГ В США пообещали $5 млн за поиск трех лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Политика Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков Все захваченные в Сирии американскими военными террористы будут возвращены в страны происхождения, заявил президент США Дональд Трамп.

Религия РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.

Политика Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Политика Трамп заявил, что США могут отменить право гражданства по рождению Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны.

Политика Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.

Происшествия Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье Парашютист насмерть разбился во время прыжка в авиаклубе в Коломне.

Космос Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.

Футбол «Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Происшествия Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.

Авто Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92% В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».

Шоу-бизнес На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон.

Авто Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США Согласно сообщению в социальной сети Instagram, которое разместил Джонни Либерман из Motor Trend, внедорожник Land Cruiser уйдет с американского рынка после 2022 года.

Экономика МВФ предупредил о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику Эскалация торговых войн негативно сказывается на мировой экономике и отчасти является причиной недавнего пересмотра прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) на 2019–2020 годы в сторону понижения, говорится в сообщении МВФ.

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения в РФ Нужна немедленная модернизация первичного звена, заявил на совещании в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Политика Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

Происшествия Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.

Политика Маас выступил за встречу в «нормандском формате» Глава МИД ФРГ Хайко Маас проведет в среду в Москве переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.