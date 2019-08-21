Футбол
Старридж стал игроком «Трабзонспора»Soccer.ru 11:31
«Трабзонспор» подтвердил переход в клуб бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа. Стороны заключили контракт сроком на три года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку
"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Две нефтяные провинции Аргентины оспорили решение о заморозке цен на бензин в суде - СМИ
Две аргентинские провинции, богатые запасами нефти, обратились в Верховный суд с просьбой признать неконституционным решение властей страны заморозить цены на бензин, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:02
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Музыка
Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 05:59
Культура
Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Назаровой
Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Еврохим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора
Производитель удобрений «Еврохим» выкупил 10% своих акций у кипрской Midstream Group Limited, принадлежащей бывшему генеральному директору «Еврохима» Дмитрию Стрежневу.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Политика
Путин прокомментировал протестные акции в Москве
Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом.
Обновлено 19 августа в 21:03
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21