Футбол
Старридж стал игроком «Трабзонспора»Soccer.ru 11:31
«Трабзонспор» подтвердил переход в клуб бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа. Стороны заключили контракт сроком на три года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Сын посоветовал Максиму Галкину, где прятаться от папарацци
Сегодня в микроблоге шоумена появилось новое видео, героями которого стали Лиза и Гарри. Гарри рыл в песке на пляже глубокую яму.
Обновлено в 14:27
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено в 10:14
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Сыновья бросили парализованную мать во время наводнения в Приамурье
Двое жителей амурского села Угловое бросили парализованную мать во время наводнения.
Обновлено в 12:30
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Футбол
«Зенит» купил Кругового и сразу отдал в аренду
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Гоша Куценко, не смущаясь, обнял за грудь Любовь Толкалину
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено в 08:05
Футбол
Малком: прекрасно провёл время с Месси
Вингер «Зенита» Малком поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым он играл вместе за сине-гранатовых на протяжении прошлого сезона.
Обновлено в 10:46
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Бойфренд Алены Рапунцель сделал ей предложение
Для многих поклонников «ДОМа-2» сюрпризом стал тот факт, что Рома уже сделал Алене предложение — она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, — ведь известно, что он только недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Происшествия
СМИ: Медиков обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве в Архангельской области
Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили, что те не представляют опасности.
Обновлено в 14:38
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Авто
Ford Transit остался самым продаваемым в России иностранным LCV
Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) в России.
Обновлено в 01:08
Наука
Энергоэффективный сон оказался опасен для перелетных птиц
Обновлено 19 августа в 11:00