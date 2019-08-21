Футбол

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»Спорт-Экспресс 11:20

Бывший форвард «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.
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Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Матч ТВ11:26

«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

Евро-футбол.ру12:01

Старридж подписал 3-летний контракт с «Трабзонспором»

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Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

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Старридж заключил трехлетний контракт с «Трабзонспором»

Sport24.ru11:52

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Спорт-Экспресс11:20

«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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