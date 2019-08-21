Футбол
Старридж перешел в «Трабзонспор»Нева Спорт 12:28
Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Старриджу контракт на два миллиона евро с опцией увеличения этой суммы до трех миллионов евро. Отметим, нападающий является воспитанником английского «Манчестер Сити». В стан мерсисайдцев он перешёл зимой 2013 года из лондонского «Челси».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы
Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:34
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Театры
В Уфе впервые Нуреевский фестиваль представляет три гала-концерта
Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
Обновлено в 04:29
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Как же грустно было смотреть за игрой Берга
Перед матчем с «Олимпиакосом» Берг рассказывал партнерам про горячее афинское дерби, а де Вильена надеялся, что форвард снова забьет злейшему врагу бывшего клуба.
Обновлено в 19:41
Космос
На шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Доктор Джон Мурс возглавил новое исследование, которое изменяет понимание того, как концентрация метана в атмосфере Марса изменяется с течением времени, и это помогает решить большую тайну того, что может быть источником.
Обновлено в 12:09
Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено 19 августа в 07:17
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Общество
Беглов оценил благоустройство петербургского парка
Обновлено в 09:15
Общество
Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке
Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Кино
Разбойник с большим сердцем. Как показаны 90-е в фильме «Бык»
В российский прокат выходит фильм Бориса Акопова «Бык» — победившая на «Кинотавре-2019» криминальная драма о том, как в 90-е уменьшалось поголовье бандитов.
Обновлено в 17:07
Общество
В работе Instagram снова произошел сбой
В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Музыка
В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»
Обновлено в 05:50