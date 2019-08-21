Футбол

Старридж перешел в «Трабзонспор»Нева Спорт 12:28

Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Старриджу контракт на два миллиона евро с опцией увеличения этой суммы до трех миллионов евро. Отметим, нападающий является воспитанником английского «Манчестер Сити». В стан мерсисайдцев он перешёл зимой 2013 года из лондонского «Челси».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Старридж заключил трехлетний контракт с «Трабзонспором»

Sport24.ru11:52

«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

Евро-футбол.ру12:01

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Спорт-Экспресс11:20

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Sportbox.RU11:26

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Матч ТВ11:26

Старридж подписал 3-летний контракт с «Трабзонспором»

Sports.ru11:53

«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

Чемпионат11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы

Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:34
Политика

США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов

США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Политика

Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма

Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Обновлено в 09:33
Театры

В Уфе впервые Нуреевский фестиваль представляет три гала-концерта

Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
Обновлено в 04:29
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено вчера в 21:54
Футбол

Как же грустно было смотреть за игрой Берга

Перед матчем с «Олимпиакосом» Берг рассказывал партнерам про горячее афинское дерби, а де Вильена надеялся, что форвард снова забьет злейшему врагу бывшего клуба.
Обновлено в 19:41
Космос

На шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе

Доктор Джон Мурс возглавил новое исследование, которое изменяет понимание того, как концентрация метана в атмосфере Марса изменяется с течением времени, и это помогает решить большую тайну того, что может быть источником.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Обновлено в 04:54
Энергетика

Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель

К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено 19 августа в 07:17
Происшествия

Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Обновлено в 09:15
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:19
Общество

Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке

Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова выписалась из роддома

15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Кино

Разбойник с большим сердцем. Как показаны 90-е в фильме «Бык»

В российский прокат выходит фильм Бориса Акопова «Бык» — победившая на «Кинотавре-2019» криминальная драма о том, как в 90-е уменьшалось поголовье бандитов.
Обновлено в 17:07
Общество

В работе Instagram снова произошел сбой

В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
Обновлено в 18:29
Кино

Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»

Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие

Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России

Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Политика

Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине

Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Музыка

В Иркутске впервые пройдет фестиваль «Дни Бразилии»

Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное