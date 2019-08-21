Футбол

Старридж перешел в «Трабзонспор»Нева Спорт 12:28

Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Старриджу контракт на два миллиона евро с опцией увеличения этой суммы до трех миллионов евро. Отметим, нападающий является воспитанником английского «Манчестер Сити». В стан мерсисайдцев он перешёл зимой 2013 года из лондонского «Челси».
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Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

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«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

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Британский футболист
Английский футболист, нападающий сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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