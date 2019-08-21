Футбол
Старридж перешел в «Трабзонспор»Нева Спорт 12:28
Ранее стало известно, что «Трабзонспор» предложил Старриджу контракт на два миллиона евро с опцией увеличения этой суммы до трех миллионов евро. Отметим, нападающий является воспитанником английского «Манчестер Сити». В стан мерсисайдцев он перешёл зимой 2013 года из лондонского «Челси».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Наука
Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет
Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Благовещенске дети пострадали при обрушении штукатурки в детсаду
В СУ СК по Амурской области начали доследственную проверку после обрушения штукатурки в одном из детских садов Благовещенска.
Обновлено в 06:57
Политика
Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений
Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
Обновлено в 05:22
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Samsung получила патент на Galaxy Fold 2
Во Всемирной организации интеллектуальной собственности появились несколько довольно подробных патентов, выданных Samsung, которые точно показывают, как может выглядеть Fold 2. Возможно, устройство выйдет весной 2020 года.
Обновлено в 05:08
Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России
Обновлено в 03:29
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево
На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Политика
Визит Шойгу может развалить правящую коалицию Молдавии
Напомним, в среду премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что намеченный на 24 августа визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев будет носить частный характер, а в рамках визита не могут быть подписаны межправительственные и межминистерские соглашения.
Обновлено в 12:45
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами
Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.
Обновлено в 12:38
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Политика
Путин прокомментировал массовые протесты в Москве
Глава РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном прокомментировал массовые протесты, которые проходили в конце июля в начале августа в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:33
Авто
УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и тяжеловоз «Профи»
Новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» построят УАЗ и НАМИ, а инвестиции в такой проект составят около 7 млрд рублей.
Обновлено в 12:55