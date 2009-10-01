Футбол
Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако»Чемпионат 09:13
|36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
|46′
Садио Мане
|48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
|64′
|74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
|79′
Сесар Аспиликуэта
|85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
|85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
|91′
Садио Мане
|95′
|101′
Жоржиньо
|101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
|103′
Трент Арнолд
|107′
|П
|52%
|Владение мячом
|48%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|13
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|11
|2
|Офсайды
|10
|8
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
66
Александер-Арнолд
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
29
Томори
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Абрахам
19
Маунт
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.
Обновлено в 08:48
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская сообщила о проблемах с почками у Джигарханяна
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж всегда испытывал серьезные проблемы с почками.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Защитник «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии
Игрок «Алавеса» Оливье Вердон арестован полицией Испании, сообщает L'Equipe. 23-летнего защитника обвиняют в домашнем насилии.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге
Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В работе «Ростелекома» произошел масштабный сбой
Произошла массовая авария, которая затронула сразу несколько регионов. Ведутся восстановительные работы.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково после попадания в стаю птиц
В пресс-службе Utair уточнили, что одна из птиц попала в лобовое стекло самолета. Вылет в Уфу перенесен на 15:30 мск.
Обновлено в 06:23
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Общество
Казанский вор в законе Муха Люберецкий отказался от титула
Ранее в полиция Казани задержала вора в законе Рашида Джамбульского.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Технологии
Сбербанк позволит расплачиваться в магазинах по отпечатку пальцев
Сбербанк протестирует оплату в магазинах не только по отпечатку пальцев, но и по лицу.
Обновлено в 05:38
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
В феврале суд принял решение назначить новую комплексную (финансово-экономическую, искусствоведческую и оценочную) экспертизу по делу «Седьмой студии», в апреле слушания по делу были прерваны на время ее подготовки.
Обновлено в 03:48
Авто
Россию покидают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
Обновлено в 09:00
Экономика
Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа
Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.
Обновлено в 06:11