Футбол
Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако»Чемпионат 09:13
Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.
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Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
Обновлено вчера в 03:50
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено в 12:15
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Лидирует популярная головоломка, установленная более чем на 90 миллионов мобильных устройств Игра Gardenscapes оказалась самым популярным приложением на смартфонах в России, сообщает Forbes со ссылкой на данные Mediascope.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
«Роствертол» посетил министр обороны Сербии
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
Обновлено в 11:50
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Происшествия
Проверка ФСИН подтвердила избиения в «Крестах-2»
Обновлено в 10:12
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Обновлено в 11:32
Футбол
«Бавария» заплатит 10 млн евро за 20-летнего полузащитника гладбахской «Боруссии»
По информации СМИ, сумма трансфера 20-летнего футболиста составит порядка 10 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
Обновлено в 11:13
Политика
Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.
Обновлено вчера в 02:19
Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Обновлено в 11:26
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Здоровье
61-летняя женщина родила ребенка после менопаузы
Обновлено вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
Обновлено в 06:54
Политика
В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено в 11:01
Театры
Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле
Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.
Обновлено в 10:58
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21