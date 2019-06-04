Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 12:29

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков «Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

Политика В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Авто Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.

Армия и оружие Выставка «Второй фронт» откроется в Музее Победы Международный выставочный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.

Происшествия В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.

Здоровье В Дамаск прибыла группа российских врачей Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".

Здоровье Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.

Наука Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.

Футбол «Севилья» претендует на защитника «Реала» Регилона «Севилья» контактировала с «Реалом» по поводу возможного перехода защитника Серхио Регилона.

Футбол Бобан может вернуться в «Милан» Напомним, ранее Бобан работал пандитом в Италии и Хорватии, а в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.

Происшествия Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.

Футбол Дзюба встал в ворота сборной России На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.

Единоборства Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.