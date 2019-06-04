Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 12:29
Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 10:42
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Авто
Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают
В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Выставка «Второй фронт» откроется в Музее Победы
Международный выставочный проект посвящен 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Авто
Новый Chevrolet Corvette будет оснащен защитой от чип-тюнинга
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В Дамаск прибыла группа российских врачей
Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.
Обновлено в 00:43
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено 03 июня в 23:01
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Наука
Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью
Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
«Севилья» претендует на защитника «Реала» Регилона
«Севилья» контактировала с «Реалом» по поводу возможного перехода защитника Серхио Регилона.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Бобан может вернуться в «Милан»
Напомним, ранее Бобан работал пандитом в Италии и Хорватии, а в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Футбол
Дзюба встал в ворота сборной России
На тренировке национальной команды в Новогорске футболист встал в ворота и отразил несколько ударов партнеров.
Обновлено вчера в 10:52
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Футбол
«Наполи» поборется с «Интером» за Лукаку
"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено вчера в 19:57