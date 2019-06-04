Футбол

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»РИА Новости 12:33

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" решил не продлевать истекающие летом 2019 года контракты с 29-летним нападающим Дэниелом Старриджем и 26-летним защитником Альберто Морено, сообщается на официальном сайте команды.
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«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

Газета.Ru13:41

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

РИА Новости12:33

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Чемпионат12:36

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

ProstoProSport12:30

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем

Обновлено в 01:55
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Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки

Американский журнал Forbes подсчитал, что американская певица и актриса Рианна является самой богатой женщиной в мире музыки.
Обновлено в 14:03
Наука

Точка невозврата

При самом худшем сценарии, в 2050 году будет пройдена своеобразная "точка невозврата", когда человечество уже не сможет влиять на ситуацию, что может поставить цивилизацию на грань исчезновения.
Обновлено в 12:46
Игры

Стал доступен предзаказ шутера Call of Duty: Modern Warfare

Обновлено в 06:17
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Общество

«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Энергетика

«Роснефть» ответила на заявление «Транснефти»

Вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был задан руководителю "Роснефти" акционерами в ходе годового собрания акционеров компании.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол

Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Единоборства

UFC объявил следующий бой Нурмагомедова: 7 сентября в Абу-Даби с Порье

В UFC подтвердили, что Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Обновлено в 12:51
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»

Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Столтенберг заявил о растущем присутствии НАТО и США в Польше

Североатлантический альянс и США все больше расширяют свое присутствие в Польше.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
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