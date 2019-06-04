Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 12:29

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

Газета.Ru13:41

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

ProstoProSport12:30

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

РИА Новости12:33

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Чемпионат12:36

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Армия и оружие

РВСН поставят на дежурство три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»

Обновлено в 17:06
Политика

Зеленский высказался о дефолте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:41
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено в 16:32
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге

Обновлено в 18:00
Финансы

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено в 17:55
Авто

АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»

Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Наука

Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей

Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено в 12:53
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Обновлено вчера в 08:07
Футбол

Главный тренер «Анжи» Адиев попрощался с командой

Обновлено вчера в 15:31
Наука

Стволовые клетки помогают восстановить обоняние

Обновлено вчера в 02:36
Хоккей

Брэндон Карло: «У Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить»

Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено в 06:07
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей

Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.
Обновлено в 08:01
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Общество

Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда

Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено в 17:53
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Обновлено в 16:16
Футбол

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

Обновлено в 04:26
Кино

Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Политика

Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:25
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Экономика

Renault и Nissan изучат меры компенсации расходов Гона в 11 млн евро на перелеты и подарки

Менеджеры автопроизводителей Renault и Nissan совместно изучат меры возможной компенсации расходов бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в размере 11 миллионов евро, говорится в заявлении французской компании по итогам проведенного аудита их совместного предприятия Renault-Nissan B.V. (RNBV).
Обновлено в 15:05
Авто

Завтра начнутся официальные продажи Haval F7

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

На борщах и пельменях от Ирины Шейк Брэдли Купер располнел еще больше

Обновлено вчера в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное