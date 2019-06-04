Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 12:29

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
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«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

Газета.Ru13:41

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

Первым этому «Ливерпулю» забил «Рубин». Голу Девича аплодировал «Энфилд»

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«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

ProstoProSport12:30

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

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Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
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Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Политика

В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома

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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
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Обновлено в 17:52
Экономика

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
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Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
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