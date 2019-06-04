Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 12:29
Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
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