Футбол

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»РИА Новости 12:33

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" решил не продлевать истекающие летом 2019 года контракты с 29-летним нападающим Дэниелом Старриджем и 26-летним защитником Альберто Морено, сообщается на официальном сайте команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

Газета.Ru13:41

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»

РИА Новости12:33

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Чемпионат12:36

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

ProstoProSport12:30

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Обновлено в 13:18
Политика

Антимонопольная проверка ждет Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти США намерены устроить антимонопольную проверку технологических гигантов: Федеральная торговая комиссия займется Amazon и Facebook, Минюст — Apple и Google.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Обновлено в 15:12
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Здоровье

Препараты должны быть доступны для всех

Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей

Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.
Обновлено в 08:01
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Политика

Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:34
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 14:46
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Гаджеты

Объявлены цены на телевизоры-картины Samsung для России

Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone

Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное