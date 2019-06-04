Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 12:29

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
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«Ливерпуль» прощается с Старриджем и Морено

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ProstoProSport12:30

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

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РИА Новости12:33

«Ливерпуль» расстался со Старриджем и Морено

Матч ТВ12:58

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс12:29

«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено

Sport24.ru12:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
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Альберто Морено Перес
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Ливерпуль». Выступал в национальной сборной Испании.
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