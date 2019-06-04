Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»Спорт-Экспресс 12:29
Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж и защитник Альберто Морено покинут клуб в конце июня по истечении контрактов, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске
Президент РФ Владимир Путин, комментируя взрывы, произошедшие на территории завода «Кристалл» в нижегородском Дзержинске, обратил внимание на необходимость выяснения того, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на предприятии.
Обновлено в 12:35
Общество
ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии
Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Футбол
Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»
Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».
Обновлено в 16:05
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Футбол
Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в мае
Обновлено в 07:36
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Общество
Адреса сотрудников СВР в Москве оказались в открытом доступе
Мэрия Москвы опубликовала адреса семи построенных для офицеров Службы внешней разведки (СВР) домов.
Обновлено в 14:30
Интернет
На конференции ENOG 16 предложили переходить на IPv6
В Тбилиси продолжила работу региональная конференция для интернет-сообщества ENOG 16/RIPE NCC, стартовавшая 3 июня.
Обновлено в 16:52
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Нюша объяснила слова Крида об их расставании «внутренними комплексами»
Мингалимова напомнила, что во многих интервью музыкант упомянул, что пара рассталась из-за разного материального статуса, а также из-за того, что якобы семья Нюши не одобряла их отношения.
Обновлено в 15:04
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
В ходе конференции интернет-гигант рассказал о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS 13.
Обновлено вчера в 15:29