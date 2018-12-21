Технологии

Старое приложение Uber перестанет работать в России
Российская газета
05:40

Старое приложение Uber, с помощью которого россияне вызвали машины, перестанет работать в нашей стране (когда это произойдет, пока неизвестно). Воспользоваться им можно будет в других странах, где работает Uber.
Российская газета05:40

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Яндекс такси: что нужно знать об этом сервисе

Rusvesna.suвчера в 05:15

Uber выпустил отдельное мобильное приложение для России

Агентство Москва02:57

Uber выпустит для России отдельное приложение

Коммерсантъ03:01

Uber запустил отдельное приложение онлайн-заказа такси для российских пользователей

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Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»

Ведомости03:00

Uber выпустил отдельное приложение для России

Дождь03:38

Старое приложение Uber перестанет работать в России

Российская газета05:40
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Интернет

Facebook разрабатывает криптовалюту для денежных переводов в WhatsApp

Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:31
Технологии

Slack начал блокировать аккаунты пользователей за посещение Крыма

19 и 20 декабря в соцсетях начали появляться сообщения пользователей мессенджера Slack, которые жаловались на то, что потеряли доступ к своим учетным записям.
Обновлено в 07:08
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны на вторичном рынке России

Популярная торговая площадка Avito опубликовала сведения о продажах мобильных телефонов и смартфонов на вторичном рынке России по итогам уходящего года.
Обновлено в 06:11
Гаджеты

Samsung уже начала производство смартфонов Galaxy S10

Как сообщает немецкий инсайдер, ранее зарекомендовавший себя достоверными утечками, компания Samsung дала старт производству флагманских смартфонов Galaxy S10.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

Компания Nike намерена выпустить кроссовки с автоматической шнуровкой

Компания Nike занимается подготовкой к серийному выпуску кроссовок с автоматической шнуровкой, прототипом к которым выступила обувь из кинокартины Назад в будущее 2.
Обновлено в 05:07
Гаджеты

В Германии запретили продажу «Айфонов». Акции Apple поползли вниз

Как запрет может пойти Apple в плюс С точки зрения маркетинга возможный запрет продажи некоторых моделей телефонов в Германии может подстегнуть продажи устаревших моделей, продолжили в компании Veta.
Обновлено в 07:19
Гаджеты

В «Яндекс.Метро» стали доступны новые города

Обновлено в 07:18
Гаджеты

Впервые за несколько лет: Apple готовит новый iPad mini

Компания Apple готовит пятое поколение планшета iPad mini к выпуску в первой половине 2019 года.
Обновлено в 07:03
Технологии

Покупки онлайн не пугают большинство россиян

В преддверии Нового года и начала сезона праздничных покупок специалисты «Лаборатории Касперского» провели опрос и выяснили, что больше всего тревожит россиян при совершении онлайн-покупок.
Обновлено в 06:05
Технологии

Корпорация Corel приобретает Parallels

Сегодня корпорация Corel объявила о приобретении Parallels, компании, работающей в области разработки кросс-платформенных решений.
Обновлено в 03:23
Игры

В магазине Blizzard стартовала новогодняя распродажа

Вслед за Steam и PS Store компания Blizzard тоже объявила о начале собственной новогодней распродажи: в её онлайн-магазине сейчас можно со скидкой купить не только сами Blizzard и дополнения к ним, но и различные внутриигровые предметы.
Обновлено в 06:38
Технологии

В Origin началась новогодняя распродажа игр

Обновлено в 01:41
Технологии

«Адмиралтейские верфи» начали строительство платформы «Северный полюс»

Платформа будет представлять собой полярную станцию, которая сможет в течение двух лет дрейфовать в Северном Ледовитом океане, не заходя в порты.
Обновлено вчера в 10:48
Технологии

Мировое воздушное пространство беззащитно перед БПЛА, считают эксперты

Воздушное пространство мира абсолютно беззащитно против любых "умных" беспилотных летательных аппаратов, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Обновлено в 05:41
Гаджеты

Xiaomi установит новый рекорд Гиннесса при помощи смартфонов Xiaomi Play

Рекорд попытается установить генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), используя каким-то образом 1000 смартфонов Play в течение двух часов.
Обновлено вчера в 23:37
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