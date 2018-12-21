Технологии
Старое приложение Uber, с помощью которого россияне вызвали машины, перестанет работать в нашей стране (когда это произойдет, пока неизвестно). Воспользоваться им можно будет в других странах, где работает Uber.
Российская газета05:40
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Интернет
Facebook разрабатывает криптовалюту для денежных переводов в WhatsApp
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Гаджеты
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Как запрет может пойти Apple в плюс С точки зрения маркетинга возможный запрет продажи некоторых моделей телефонов в Германии может подстегнуть продажи устаревших моделей, продолжили в компании Veta.
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Технологии
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