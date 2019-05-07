Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаPlanet Today вчера в 04:32

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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К 75-й годовщине нашей Победы «чижовых» будет в 100 раз больше — эксперт

REGNUM00:45

Сванидзе поддержал обвинение Сталину в блокаде Ленинграда

News.ruвчера в 08:04

Писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру, уральские депутаты скупают дома за границей, полицейские избили пострадавшую. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ruвчера в 12:19

Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

RT на русскомвчера в 07:33

Ветеран ответила на обвинения Сталина в блокаде Ленинграда

Газета.Ruвчера в 09:51

Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

Lenta.ruвчера в 12:32

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

РИА Новостивчера в 06:12
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Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Обновлено в 01:15
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Самый современный нацпроект пока не вписывается в электронный учет

Сильнее всего от графика отстает нацпроект «Цифровая экономика» — по данным на 6 мая, он не отражен в системе «Электронный бюджет», контролирующей исполнение нацпроектов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста

Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 06:01
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров

Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Экономика

Производитель SSJ-100 попросил 39 миллиардов на «самолет будущего»

Стало известно, что вновь выросла стоимость строительства «самолета будущего» МС-21.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Обновлено в 01:47
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено 06 мая в 09:33
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито

Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито - сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Обновлено вчера в 21:24
Кино

Disney перенесла премьеру второго «Аватара»

Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар".
Обновлено вчера в 14:45
Хоккей

Покончил с собой чемпион мира по хоккею и бывший вратарь «Авангарда»

Покончил с собой чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода, сообщает чешская газета Hokej.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Обновлено вчера в 12:13
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В центре Москвы нашли труп полицейского

В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

Обновлено в 00:12
Единоборства

Усик получил травму, бой с Такамом перенесён

Обновлено вчера в 17:06
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено вчера в 12:22
Энергетика

Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия

Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В Германии поезд врезался в грузовик, 20 человек ранены

В полиции ФРГ сообщили, что утром 8 мая в коммуне Альт-Дувенштедт недалеко от города Рендсбург поезд врезался в грузовик.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
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Елена Чижова
Русская писательница
Русская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат Букеровской премии 2009 года.
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Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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