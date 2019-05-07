Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаPlanet Today вчера в 04:32
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру
Lenta.ruвчера в 12:32
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