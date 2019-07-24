с чего всё началось

Стариков назвал планы спецслужб США и Украины меняющими ход расследования. Он заявил это в эфире радио Sputnik. Стариков объяснил, что содержание черных ящиков должно повлиять на следствие, ведь это один из важнейших аргументов для итогов расследования.

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Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.

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