Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статусаNews.ru 13:17

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе». Он стал первым добровольным отказником после введения уголовной статьи, предусматривающей привлечение к ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.
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