Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата АнглииNews.ru вчера в 13:41

«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии. Команда заняла 23-е место в четвёртом дивизионе.

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

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