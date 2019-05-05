Футбол

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата АнглииNews.ru вчера в 13:41

«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии. Команда заняла 23-е место в четвёртом дивизионе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Старейший профессиональный клуб в мире вылетел в 5-й английский дивизион

Sport24.ru02:52

Старейший футбольный клуб Англии вылетел в пятый дивизион

Sportbox.RUвчера в 12:59

Старейший футбольный клуб Англии вылетел в пятый дивизион

Матч ТВвчера в 12:59

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

News.ruвчера в 13:41

Старейший клуб мира «Ноттс Каунти» вылетел из четвертого дивизиона Англии

Soccer.ruвчера в 12:41

Старейший футбольный клуб «Ноттс Каунти» вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

ТАССвчера в 12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на территории участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы, рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:49
Единоборства

Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Политика

Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Экономика

ФАС искала конкуренцию, а нашла госмонополию в России

Доля государства в экономике России превысила 50% и препятствует развитию конкуренции, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия

На водителя автобуса в Парголово напали вооруженные бандиты

Около четырех часов дня 4 мая на автобусном кольце у дома № 10, корпус 1 по Тихоокеанской улице подозреваемые с предметом, похожим на пистолет, напали на 44-летнего водителя ОАО «Третий Парк».
Обновлено в 04:35
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

На молодую пару в Москве напали с ножом, девушка погибла

Злоумышленники напали с ножом на мужчину с девушкой на улице Планетная минувшей ночью в Москве.
Обновлено в 04:24
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Челябинской области поезд сбил женщину

Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн.
Обновлено в 04:24
Хоккей

«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова

Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».
Обновлено в 01:11
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Футбол

Олег Шатов: «Наконец-то „Зенит“ вернется в ЛЧ. Будем дальше штамповать победы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу в текущем сезоне чемпионата России.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Культура

Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым

Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве

Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Трансгендера задержала и угрожала убийством полиция Махачкалы

В Махачкале, на первомайской «Монстрации», задержали Ольгу Москвитину.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ноттс Каунти
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ноттингем, графство Ноттингемшир. Это старейший из клубов, которые на данный момент являются профессиональными. Выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе английского футбола. Прозвище клуба - «сороки». Домашний стадион - «Медоу Лейн». Основная форма клуба - чёрно-белая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное