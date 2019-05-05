Футбол
Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата АнглииNews.ru вчера в 13:41
«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии. Команда заняла 23-е место в четвёртом дивизионе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на территории участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы, рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:49
Единоборства
Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Политика
Экс-главком НАТО хочет ограничить россиянам въезд в США
Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России - как ответ на якобы имевшее место "российское вмешательство" в американские президентские выборы 2016 года.
Обновлено в 03:40
Экономика
ФАС искала конкуренцию, а нашла госмонополию в России
Доля государства в экономике России превысила 50% и препятствует развитию конкуренции, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На водителя автобуса в Парголово напали вооруженные бандиты
Около четырех часов дня 4 мая на автобусном кольце у дома № 10, корпус 1 по Тихоокеанской улице подозреваемые с предметом, похожим на пистолет, напали на 44-летнего водителя ОАО «Третий Парк».
Обновлено в 04:35
Единоборства
Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве
В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Происшествия
На молодую пару в Москве напали с ножом, девушка погибла
Злоумышленники напали с ножом на мужчину с девушкой на улице Планетная минувшей ночью в Москве.
Обновлено в 04:24
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Челябинской области поезд сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн
Весельная лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн.
Обновлено в 04:24
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова
Победитель пары «Коламбус» — «Бостон» выйдет на «Каролина Харрикейнс»: коллектив из г. Роли обеспечил себе полуфинал Кубка Стэнли, за четыре матча выиграв серию против «Нью-Йорк Айлендерс».
Обновлено в 01:11
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Футбол
Олег Шатов: «Наконец-то „Зенит“ вернется в ЛЧ. Будем дальше штамповать победы»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу в текущем сезоне чемпионата России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Культура
Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым
Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Трансгендера задержала и угрожала убийством полиция Махачкалы
В Махачкале, на первомайской «Монстрации», задержали Ольгу Москвитину.
Обновлено в 05:00
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23