Футбол

Станислав Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словамиАктуальные Новости 09:14

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Ответственный матч состоялся 1 июня, по итогам встречи титул чемпионов достался "красным", футбольный клуб "Ливерпуль" сумел обыграть своих противников со счетом 2:0. В связи с данным спортивным событием журналисты спросили Черчесова о его мнении.
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