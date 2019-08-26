Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России

Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.
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В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

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«Ротор» в гостях обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ

Волгоградский "Ротор" победил московский "Спартак-2" в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
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В женском одиночном разряде на турнире сыграют 32-летняя россиянка Мария Шарапова и 37-летняя американка Серена Уильямс, которая посеяна на US Open под восьмым номером.
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Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
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Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
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В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

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Двойник Стива Джобса найден в Египте

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Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание

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