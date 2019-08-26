Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России

Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова

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Черчесов ожидаемо не вызвал Чалова, но есть и другие странности: тренер забыл Соболева и игнорирует «Рубин»

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Матч ТВ09:12

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Sport24.ru08:08
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

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Признаки монтажа нашли в аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна

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Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
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Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским

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Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе

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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

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Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

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