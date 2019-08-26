Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.

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Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

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