Футбол
ЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Политика
Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Певица Алла Пугачева назвала артистку, которая может стать ее преемницей.
Культуромания 14:16
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Общество
Двойника Стива Джобса обнаружили в Египте
Экономика сегодня 16:32
Кино
Кит Харингтон сыграет супергероя из киновселенной Marvel
Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», примет участие в съемках одной из картин студии Marvel «Вечные».
ТК Звезда 24 августа в 18:50
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Политика
Признаки монтажа нашли в аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна
Москва 24 вчера в 06:35
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Политика
Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 07:25
Политика
Поставки дизеля из России на Украину снизились вдвое
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус рассказал о резком снижении поставок российского дизеля на территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 16:11
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Экономика
«Детский мир» до конца года откроет 90 новых магазинов, а не 70
Сеть магазинов "Детский мир" увеличила полугодовую прибыль по МСФО почти в два раза, до 1,98 млрд рублей, и улучшила прогноз по открытию новых магазинов до конца 2019 года до не менее 90 вместо ранее планировавшихся 70.
Интерфакс 02:52
Здоровье
Психиатры оправдали бупропион
Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Двоих россиян заподозрили в нелегальном пересечении границы Финляндии на надувной лодке.
Известия 09:31
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи соцсети Facebook по всему миру столкнулись с проблемами в ее работе, сообщает Downdetector.
Коммерсантъ 19:24
Футбол
«Интер» разгромил дебютанта Серии А
Soccer.ru 16:40
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49