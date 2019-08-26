Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России

Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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«Других писателей у меня для вас нет». Кого и почему выбирает Черчесов

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Черчесов ожидаемо не вызвал Чалова, но есть и другие странности: тренер забыл Соболева и игнорирует «Рубин»

Sports.ru09:56

Главные вопросы к Черчесову – не про Чалова и Соболева, а про вратарей

Матч ТВ09:12

Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную

РИА Новости08:00

Черчесов: Дзюба для нас лучше, чем Чалов, всему своё время

Чемпионат08:24

Черчесов: «Дзюба — капитан сборной России, и для нас он лучше, чем Чалов»

Sport24.ru08:08

Станислав Черчесов: «„Спартак“ помолодел? Мы — тоже»

Спорт-Экспресс08:22
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Шоу-бизнес

Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

ТВ Центр 13:07
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Футбол

Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
Единоборства

Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

Уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера возбуждено в Анапе против двух полицейских, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика

Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Берлин и Париж сделают всё, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в скором времени, добавила канцлер ФРГ.
Известия вчера в 13:59
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Происшествия

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Космос

На МКС успешно перестыковали корабль «Союз МС-13»

Космонавт Александр Скворцов провёл перестыковку корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента МКС.
Телеканал ОТВ 01:27
Политика

Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Происшествия

Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Теннис

Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата США, уступив британке Йоханне Конте, - 1/6, 6/4, 2/6.
GoTennis.ru 13:19
Политика

Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Армия и оружие

Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019

Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.
Хабаровский край сегодня 03:00
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Музыка

Джо Бонамасса приедет в Россию с единственным концертом

Гитарист-виртуоз Джо Бонамасса приедет в Россию в конце весны 2020 года.
ИА InterMedia 09:38
Культура

Лауреаты «Тавриды-Арт» получили около 87 млн рублей

130 победителей фестиваля получили около 87 млн рублей на реализацию своих проектов.
Культуромания 12:06
Футбол

Игнашевич рассказал о задачах «Торпедо» на сезон

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему владелец команды Роман Авдеев, говоря о задачах команды на сезон, заявил, что «Торпедо» нужно стать стабильной командой в ФНЛ, не ставя при этом цели выйти в РПЛ.
Sport24.ru 13:50
Музыка

Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки

Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
РИА Новости 10:50
Общество

Москвичей предупредили о первых августовских заморозках

Lenta.ru 07:38
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия

«КамАЗ» перевернулся на Волоколамском шоссе в Москве

Известия 10:32
Происшествия

В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням

Итальянские правоохранители ведут поиски гражданина Польши, который в воскресенье сбежал из неаполитанской тюрьмы по связанным простыням.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка

Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
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