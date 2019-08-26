Футбол
ЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Застой или стабильность? Черчесов не обратил внимания на новых футболистов
Евро-футбол.рувчера в 07:41
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Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Футбол
«ПСЖ» назвал условие, при котором отпустит Неймара в «Реал»
Нападающий «ПСЖ» Неймар может стать игроком «Реала».
Матч ТВ 03:23
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:20
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в структурах ЕС, вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался лидерами стран-участниц саммита за ужином, однако к консенсусу стороны так и не пришли.
РИА Новости вчера в 14:49
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru вчера в 15:02
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс вчера в 17:31
Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире
В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
ТАСС 02:43
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Политика
Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина
Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.
Lenta.ru вчера в 18:39
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Авто
Автомобили Lada стали самыми популярными на Украине
За последние 18 лет продажи автомобилей Lada составили порядка 1 млн единиц, что составляет почти 25% автопарка страны.
SpeedMe 01:57
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Культура
Мамонову предстоит вторая операция после инфаркта
Актеру и музыканту Петру Мамонову, который накануне перенес операцию, предстоит еще одно хирургическое вмешательство, сообщила его жена Ольга во вторник, 27 августа.
Известия 03:37
Авто
Honda создаст новую платформу для улучшения хода своих электрокаров
Компания Honda создаст платформу для электрокаров, необходимую для того, чтобы запас хода батарей превышал 50 км. Внедрять инновацию будут в автомобили средних габаритов с заднеприводной системой.
Дни24 00:00
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Наука
Морские микробы превращают нефть в газ
На дне океанов и морей есть щели, через которые из-под земли наружу – то есть в морскую воду – выходят разнообразные углеводороды, образующие нефть и газ.
Наука и жизнь 24 августа в 01:09
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области.
РИА Новости вчера в 20:37
Космос
На МАКС-2019 впервые представят ракетный двигатель для полетов на Луну
Вести.Финанс вчера в 04:41
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11