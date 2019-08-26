Футбол
ЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Общество
Мэрия Москвы отказала в проведении шествия оппозиции 3 сентября
Московская газета 04:01
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Российская газета 10:40
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Транспорт
Собянин открыл новое Остафьевское шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую магистральную улицу межрайонного значения - четырехполосную автомобильную дорогу "Остафьевское шоссе" (ранее проектируемый проезд номер 947).
РИА Новости 04:25
Гаджеты
Названы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
Еще специалист говорит, что важно следить за тем, чтобы запястье руки находилось в прямом положении, а добиться этого можно положив смартфон на ровную твердую поверхность.
Astera вчера в 05:26
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» росла быстрее рынка
Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, группа «М.Видео-Эльдорадо», сообщил об увеличении выручки по МСФО за январь – июнь 2019 г. на 7,9% до 161,5 млрд руб.
Ведомости 10:34
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия 10:32
Космос
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости 10:03
Общество
В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
RT на русском 10:58
Происшествия
В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр
Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.
Life.ru вчера в 16:23
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor 11:20
Общество
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Популярная механика 10:18