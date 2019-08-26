Футбол
ЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Общество
В Великобритании закрасили граффити о Brexit легендарного Бэнкси
Одна из самых известных работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, была безжалостно закрашена в английском городе Дувр.
Аргументы недели вчера в 15:55
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия
В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида
Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Политика
На Украине обвинили партию Зеленского в узурпации власти в Раде
Партия лидера Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушение Конституции намерена утвердить состав комитетов Верховной рады без сохранения квот для других политических партий, заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
RT на русском 11:19
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Киберспорт
Три игры от Bigben Interactive стали эксклюзивами Epic Games Store
После разочаровавшего многих игроков на ПК сообщения, что приключенческий детектив The Sinking City будет временным эксклюзивом Epic Games Store, вряд ли для кого-то станет большим сюрпризом, что ещё три проекта французского издательства Bigben Interactive от разных разработчиков эксклюзивно добавлены в магазин Epic Games.
3DNews 12:19
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в РФ в ближайшее время
Двенадцатилетнюю девочку из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме, могут перевезти в Санкт-Петербург в течение нескольких дней.
News.ru 24 августа в 14:10
Политика
Меркель заявила, что встреча в «Нормандском формате» пройдет в Париже
Напомним: ранее встречу в «Нормандском формате» обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, во время визита российского лидера в Париж.
Политика Сегодня вчера в 12:56
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия
Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке
Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Lenta.ru 24 августа в 15:40
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Технологии
В сети появились снимки макета БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Если в ближайшее время начнутся испытания С-70 «Охотник» именно с плоским соплом, то это можно считать настоящим технологическим прорывом.
Военное обозрение вчера в 12:33
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Пугачева назначила новую примадонну России
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео с «благословением» от Аллы Пугачевой.
Рамблер 04:59
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Политика
Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
Коммерсантъ вчера в 03:50
Общество
Жители Златоуста требуют отставки мэра
Polit74.ru 06:58
Экономика
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Хоккей
Контрольный матч. «Нефтехимик» уступил «Салавату Юлаеву»
Реальное время 12:11
Здоровье
Более 20 бригад медиков будут дежурить на авиасалоне МАКС-2019
"В период проведения мероприятия на месте будут дежурить 21 бригада медиков", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Татьяны Мухтасаровой.
Интерфакс - Россия 10:25