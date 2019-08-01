Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельникВести.Ru 11:20
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
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Станислав Черчесов – о формировании состава сборной: Все находятся в поле нашего внимании
Спорт день за днем09:21
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