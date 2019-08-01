Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельникВести.Ru вчера в 11:20
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
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Состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном будет объявлен 26 августа
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RT на русскомвчера в 11:41
Состав сборной России на матчи с шотландцами и казахстанцами объявят в понедельник
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
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Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
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