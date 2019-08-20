Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Национальной премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Политика Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.

Армия и оружие Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

Происшествия Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Футбол Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак» Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Здоровье В столице отменили лишнюю медсправку для воспитанников детсадов По новым правилам, семья получит напрямую информацию, что она находится в зоне карантина.

Гаджеты Бренд Supreme выпустил кнопочные телефоны Недавно компания предлагала купить кирпич с ее логотипом за 30 долларов, а в этом сезоне решила выпустить кнопочные телефоны.

Общество Названы лучшие в мире города для вечеринок Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.

Происшествия Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

Гаджеты Официальные системные требования Gears 5 Разработчики из студии The Coalition на официальном сайте Gears 5 поделились официальными системными требованиями и другими подробностями PC-версии игры, которая на этот раз выйдет не только в Microsoft Store, но и в Steam, где уже стартовали предварительные заказы.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.

Культура Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Происшествия Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Армия и оружие Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.

Энергетика Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о «Турецком потоке» Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».

Экономика «Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.

Недвижимость На рынке ипотеки произошел обвал Количество сделок с новостройками, заключенных с привлечением ипотечного кредита, снизилось в России за 12 месяцев на 17 процентов.

Шоу-бизнес Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать любовника В начале августа солист группы «Иванушки Int» в откровенной беседе со «СтарХитом» рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой Марией.