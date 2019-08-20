Футбол
Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФСТАСС 05:44
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Национальной премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
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Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области
Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 06:43
Футбол
Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»
Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:54
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В столице отменили лишнюю медсправку для воспитанников детсадов
По новым правилам, семья получит напрямую информацию, что она находится в зоне карантина.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Гаджеты
Бренд Supreme выпустил кнопочные телефоны
Недавно компания предлагала купить кирпич с ее логотипом за 30 долларов, а в этом сезоне решила выпустить кнопочные телефоны.
Обновлено в 05:42
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Полиция устанавливает лиц, стрелявших из автомата в тоннеле в Москве
Столичная полиция ищет неизвестных, открывших в Москве ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата Калашникова.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Официальные системные требования Gears 5
Разработчики из студии The Coalition на официальном сайте Gears 5 поделились официальными системными требованиями и другими подробностями PC-версии игры, которая на этот раз выйдет не только в Microsoft Store, но и в Steam, где уже стартовали предварительные заказы.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний
Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку
Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Обновлено в 06:33
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене
Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Энергетика
Молдавия ведёт переговоры с «Газпромом» о «Турецком потоке»
Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан в ходе брифинга заявил, что Кишинёв ведёт переговоры с «Газпромом» о получении газа из «Турецкого потока».
Обновлено в 06:54
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Штурмовики У-25 приземлились рядом с трассой М-4 «Дон»
Военные лётчики штурмовиков Су-25СМ3 приземлились на временный аэродром рядом с трассой М-4 «Дон».
Обновлено в 03:29
Недвижимость
На рынке ипотеки произошел обвал
Количество сделок с новостройками, заключенных с привлечением ипотечного кредита, снизилось в России за 12 месяцев на 17 процентов.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать любовника
В начале августа солист группы «Иванушки Int» в откровенной беседе со «СтарХитом» рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой Марией.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26