Футбол

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФСТАСС 05:44

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов награжден Национальной премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие вида спорта. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
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Черчесов награжден Национальной премией РФС

Sportbox.RU06:18

Черчесов получил награду за вклад в развитие футбола

Спорт-Экспресс06:22

Черчесов награжден Национальной премией РФС

Матч ТВ06:18

Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Sport24.ru05:57

Станислав Черчесов награжден национальной премией РФС

РИА Новости06:14

Черчесов награждён премией за вклад в развитие футбола

Чемпионат06:02

Станислав Черчесов награжден Национальной премией РФС

ТАСС05:44
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