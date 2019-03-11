Футбол

Станислав Черчесов: У Смолова было время все осмыслитьКомсомольская правда вчера в 09:01

Смолов вернулся Федор Смолов - антигерой ЧМ-2018.
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Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020

Известиявчера в 10:04

Станислав Черчесов: «Если Чалов будет приносить пользу, останется у нас»

Матч ТВвчера в 09:41

Черчесов прокомментировал состав сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

RT на русскомвчера в 10:14

Черчесов рассчитывает, что Смолов вновь станет боевой единицей сборной России по футболу

ТАССвчера в 09:15

Станислав Черчесов: У Смолова было время все осмыслить

Комсомольская правдавчера в 09:01

Станислав Черчесов: «Смолов получил паузу и смог кое-что осмыслить»

Спорт-Экспрессвчера в 09:00

«У него была возможность осмыслить какие-то вещи». Черчесов — о возвращении Смолова в сборную России

Sport24.ruвчера в 09:04
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Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Политика

Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем смертности

Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено вчера в 20:01
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Общество

Фридман стал самым богатым жителем Лондона

В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.
Обновлено в 04:25
Общество

Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Происшествия

И.о. мэра Рязани пригласили к следователям

Исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова пригласили к следователям для дачи объяснений, сообщил "РГ" источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:58
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Комитет Совфеда рекомендовал отклонить закон о хостелах

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил отклонить с созданием согласительной комиссии закон о запрете размещения хостелов в жилых домах.
Обновлено в 04:57
Экономика

Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Полеты Boeing 737 Max 8 полностью запретили четыре страны

Управление гражданской авиации Австралии (CASA) приняло решение временно приостановить использование самолетов Boeing 737 Max 8 в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии.
Обновлено в 04:47
Политика

Глава МВД Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о попытках подкупа избирателей предвыборным штабом действующего президента Петра Порошенко с помощью средств бюджетных программ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Спецназ ФСБ провел обыски у начальника райотдела МВД под Воронежем

Представители ФСБ и Следственного комитета (СК) России провели обыски у начальника отдела МВД РФ по Новоусманскому району Воронежской области подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Названы страны с самым грязным воздухом

Обновлено в 02:06
Происшествия

В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.
Обновлено в 03:02
Политика

Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций США

Российская государственная нефтегазовая компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Происшествия

Полиция проводит рейд на рынке «Фуд Сити» в Москве

Обновлено в 02:52
Политика

США пригрозили Германии сократить обмен разведданными из-за Huawei

США пригрозили, что сократят обмен секретной информацией в случае, если китайские компании будут принимать участие во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Opel возобновит продажи автомобилей в РФ в этом году

Компания Opel, анонсировавшая возвращение на российский авторынок, поделилась планами относительно своей новой стратегии в России.
Обновлено в 03:11
Политика

Спикер чеченского парламента объявил кровную месть блогеру

Обновлено в 03:58
Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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