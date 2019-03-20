Футбол

Станислав Черчесов: «Системно мы понимаем, как будет играть Бельгия»Матч ТВ 08:47

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии национальной команды перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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