Футбол
Станислав Черчесов: «Системно мы понимаем, как будет играть Бельгия»Матч ТВ 08:47
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии национальной команды перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
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Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
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