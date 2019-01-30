Футбол
Станислав Черчесов: «Хотим сыграть с Бельгией в Санкт-Петербурге»Спорт-Экспресс 03:06
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о намерении провести матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге. Игра должна состояться 16 ноября 2019 года. Стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Букмекеры оценили шансы сборной России на выход в финальную часть чемпионата Европы-2020
Business Class (Пермь)вчера в 03:37
Автоматически обработано 7213 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
В Сети обсуждают видео, на котором российский Су-27 отогнал от самолета правительственного авиаотряда "Россия" истребитель F-16 НАТО.
Обновлено в 05:27
Авто
Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги
В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт
Мэрия Москвы опровергла возможные перебои с поставками продуктов
Из-за изменений в порядке оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения, которые вступили в силу 14 января, возможны перебои с поставками продуктов, писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:44
Авто
Губернатор Дмитрий Азаров стал обладателем новой LADA Vesta Sport
Первым покупателем спорткара в цвете «Тайфун» стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
Обновлено 28 января в 06:56
Общество
ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье
Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Экономика
Убытки Tesla по итогам 2018 года составили почти миллиард долларов
Убытки американского автопроизводителя Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года составили порядка 976 миллионов долларов или 5,72 доллара на акцию, следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Россияне смогут узнать личный кредитный рейтинг
Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать, в том числе наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории, чтобы определить уровень кредитного риска человека.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Самолет с неизвестным грузом прилетел в Москву из Венесуэлы
Сведений о грузе или составе пассажиров самолета до сих пор нет, пишет «Радио Свобода», но известно, что когда воздушное судно отправилось из Москвы в Каракас 28 января, на нем вылетели только два экипажа.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Обыски прошли почти на 1000 предприятий газовой сферы Дагестана
Проведены обыски на 960 предприятиях газовой сферы Дагестана, сообщил прокурор республики Денис Попов на коллегии по итогам работы за 2018 год.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Суд арестовал в Сочи авиадебошира, ударившего стюардессу
По версии следствия, днем 29 января самолет, летевший из Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за неадекватного мужчины, устроившего дебош и ударившего стюардессу, пытавшуюся его успокоить.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Галкин ответил на критику Ахеджаковой за пародию
Телеведущий и пародист Максим Галкин в Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
ФСИН научилась блокировать дроны преступников
Дроны часто используются криминалом, чтобы доставлять в колонии запрещенный товар: например, мобильные телефоны.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации
В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
Обновлено в 04:38
Общество
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти эвакуируют больницы и школы по анонимным сигналам
Сообщения продолжают поступать. Тревожные сигналы приходят в оперативные службы и по отношению к школам.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Авто
Land Rover отказался от трехдверного Range Rover SV Coupe
Трехдверную версию Range Rover SV Coupe официально представили ещё в прошлом году в Женеве.
Обновлено в 05:17
Экономика
Акционеры совхоза увеличили сумму иска к Грудинину до 2,1 млрд рублей
Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы их иска к директору совхоза Павлу Грудинину с 1,1 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» более 10 объектов в Москве
Неизвестные за 10 минут сообщили в полицию Москвы об угрозах взрывов на нескольких объектах города.
Обновлено в 05:03
Политика
Омелян в день рождения съел торт в виде руин Кремля
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Роскачество рассказало, как выбирать хороший кефир
Роскачество дало рекомендации по выбору кефира, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз организации.
Обновлено в 03:22
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Внутри льдов Антарктиды ученые обнаружили гигантскую полость
В ходе недавних исследований Антарктиды ученые обнаружили гигантскую полость в одном из самых опасных ледников.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Тбилиси семь человек погибли от утечки газа
Семь человек погибли в жилом корпусе в столице Грузии, предварительной причиной ЧП стала утечка газа, передает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на газораспределительную компанию "Казтрансгаз - Тбилиси".
Обновлено в 05:15
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Риск получить еще и шизофрению у заболевших токсоплазмозом людей выше почти наполовину, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
В Монголии найден череп современного человека возрастом 35 тысяч лет
В Монголии найден череп современного человека. По данным учёных из Оксфорда, его возраст — около 35 тысяч лет, пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:53