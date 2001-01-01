Футбол

Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»Матч ТВ 10:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стартовый состав команды в матче отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.
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Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»

Матч ТВ10:00

Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»

Sportbox.RU10:00

С Бельгией Россия была хороша без мяча, в атаке ничего не получилось. Черчесову нужен месяц со сборной на подготовку

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Станислав Черчесов: «При подготовке к Казахстану есть нюанс, но его решила за нас Шотландия»

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
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