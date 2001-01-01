Футбол
Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»Матч ТВ 10:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стартовый состав команды в матче отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.
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