Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стартовый состав команды в матче отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.

Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»

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