Футбол
Станислав Черчесов: «Головина мог заменить только Ахметов»Матч ТВ вчера в 10:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стартовый состав команды в матче отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.
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Станислав Черчесов: «При подготовке к Казахстану есть нюанс, но его решила за нас Шотландия»
Спорт-Экспрессвчера в 09:50
Плевать на удаление Головина. Дайте 11 Ахметовых, и Черчесов выиграет Евро
Спорт день за днем22 марта в 04:33
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Климатолог перечислил угрозы, с которыми может столкнуться юг России
Директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов сообщил, что югу Украины, Молдавии и причерноморским областям России в XXI веке угрожает нарастание засушливости из-за изменения климата.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено вчера в 13:15
Политика
S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Доклад Мюллера: российские хакеры взломали почту Клинтон
"Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В Якутске незаконно производили и продавали лекарство
Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Вучич заявил, что Сербия не хочет вступать в НАТО
В воскресенье, 24 марта, сербский президент Александар Вучич на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише заявил, что народ Сербии не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
ВШЭ выяснила, что лишь 1% населения довольны экологической ситуацией
Отмечается, что лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания, еще 5% признают наличие проблем, но считают ее несущественной.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Недалеко от Земли родится новая Солнечная система
Стало известно, что рождается еще одна солнечная система, примерно в 430-470 световых годах от Земли, недалеко от звезды Тельца.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы
Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Начитанный китайский бездомный стал звездой интернета
Обновлено 23 марта в 17:35
Футбол
Златко Далич: «Против Хорватии все выкладываются на 200 процентов»
Главный тренер сборной Хорватии после матча отборочного турнира против Венгрии (1:2) отметил, что команда доминировала во втором тайме.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено вчера в 04:07
Космос
СМИ: Индия создаст первый в стране пилотируемый глубоководный исследовательский аппарат
Индия ведет подготовку к созданию первого национального пилотируемого подводного аппарата, который отправится в глубины океана.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика
«Замороженные» пенсии вернут, когда рубль обесценится на 70%
На правительственном часе с участием главы Минтруда Максима Топилина аудитор Светлана Орлова отметила, что из-за многолетней «заморозки» накопительных пенсий средний размер накопительной части не превышает 900 рублей, и «эта сумма не влияет на доход пенсионера».
Обновлено вчера в 16:51