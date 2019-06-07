Футбол

Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»Спорт-Экспресс 06:23

Россия — Сан-Марино
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Думаю, на несколько месяцев мы его потеряли.
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