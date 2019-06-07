Футбол
Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»Спорт-Экспресс 06:23
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
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Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Политика
Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019
Пленарное заседание станет центральным событием второго дня Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Авто
Kia показала тизер нового седана Kia Cadenza
В Kia утверждают, что дебют обновленного седана состоится совсем скоро, и мы, вероятно, увидим автомобиль во всей красе до конца месяца.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес.
Обновлено в 05:44
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Авто
«Авилон» открыл в Москве новый дилерский центр Peugeot и Citroen
Как заявил операционный директор АГ «Авилон» Алексей Гуляев, присоединение французских брендов Peugeot и Citroen станет для компании еще одним успешным шагом на пути реализации стратегии, направленной на расширение портфеля АГ «Авилон».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Политика
Украина заявила о готовности подать на Россию в Международный суд ООН
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в ходе судебных слушаний в Гааге заявила, что страна выполнила все условия для подачи иска против России в Международный Суд ООН.
Обновлено 04 июня в 14:38
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Теннис
Барти обыграла Анисимову и стала второй финалисткой «Ролан Гаррос»
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой Открытого чемпионата Франции благодаря победе в полуфинале турнира над американкой Амандой Анисимовой.
Обновлено в 07:20
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Общество
Теодор Курентзис покидает Пермь
Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время».
Обновлено в 07:00
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Авто
Партнеров «Яндекс.Такси» переведут на природный газ
Сервис «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого облегчат переход партнеров агрегатора такси на использование природного газа в качестве топлива.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
Игровая гарнитура Razer Kraken X стоит 50 долларов
Компания Razer представила игровую гарнитуру Kraken X, которая поступит в продажу до конца июня.
Обновлено в 04:26
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Пашинян: Армения надеется получить «кое-что ещё» из российского оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе состоявшейся накануне, 6 июня, встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 06:09
Общество
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41