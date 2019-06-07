Футбол
Станислав Черчесов: «Газинского потеряли на несколько месяцев»Спорт-Экспресс 06:23
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия
Следствие планирует сегодня просить суд об аресте журналиста «Медузы»
О задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно сегодня утром.
Обновлено в 07:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Энергетика
МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ
Соединённые Штаты Америки могут в течение пяти лет стать лидером по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), обойдя Катар.
Обновлено в 07:55
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
Господин Жаров подчеркнул, что только за май Google снизила фильтрацию больше чем на 10%.
Обновлено в 08:28
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Происшествия
По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске.
Обновлено в 08:46
Общество
Путин подписал закон, освобождающий ряд операций от онлайн-касс
Документ опубликован на официальном портале правовой информации Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, когда можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП).
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Красноярске подростки втроем жестоко избили школьницу
Родители учеников гимназии №15 в Красноярске делятся в чатах видео, как школьники избили несовершеннолетнюю девушку.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Здоровье
Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП
Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество
В центре Петербурга планируют создать Почтовый квартал
Как стало известно в пятницу, 7 июня, в центре Петербурга планируют создать общественное пространство на территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией вдоль Конногвардейского бульвара.
Обновлено в 07:40
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Дзюба высказался о выбежавшей на поле девушке в финале Лиги чемпионов
Как ранее сообщал News.ru, девушка выбежала на поле в купальнике с рекламой сайта для взрослых во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 07:41
Политика
Путин констатировал кризис мировой экономики
Глобальная экономика растет, но действующая модель экономических отношений - в кризисе, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 08:15
Спорт
Италия обыграла американцев в матче Лиги наций в Уфе
8 июня итальянцы встретятся с Португалией, а американцы — с Россией.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:38
Политика
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологиями 5G
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться с партнёрами технологиями 5G.
Обновлено в 09:03
Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Общество
Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции
Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Энергетика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47