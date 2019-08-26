Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.

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Общество В России штрафы за нарушение ПДД могут разрешить обжаловать онлайн Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.

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Транспорт Московское метро доедет до Троицка Столичные власти приняли решение продлить строящуюся Коммунарскую линию метро в город Троицк, сообщается на сайте мэра Москвы.

Происшествия В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.

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