Футбол
РИА НовостиСтанислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
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В инфекционной больнице Севастополя почти не осталось свободных коек
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Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
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Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
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В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 06:20
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Двух российских пограничников задержали в Литве
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Газета.Ru 04:15
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В Берлине россиянин подозревается в убийстве грузина
В Германии задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве уроженца Грузии. Мужчину поместили в следственный изолятор.
Невские Новости вчера в 02:46
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
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Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Армия и оружие
Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений
Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Парламентская газета 04:39
Общество
Пользователи Сети заподозрили инсценировку смерти Стива Джобса
В подписи к фотографии указывается на якобы инсценировку Джобсом своей смерти — в действительности он находится в Египте.
РЕН ТВ 06:05
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Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
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Доподлинно известно, и даже сохранились фотографии, что одна из полноприводных ГАЗ-24-95 обслуживала самого Брежнева, который был большим любителем охоты и отдыха на природе.
SpeedMe 02:30
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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
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REGNUM 03:35
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Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
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Брянской области удалось полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными.
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Елецкая рояльная гармонь соберет несколько тысяч гостей
Фестиваль–конкурс поклонников рояльной гармони "Играй, гармонь елецкая!" пройдёт 1 сентября в городе Ельце Липецкой области и соберёт около 300 участников и несколько тысяч гостей, сообщает пресс-служба администрации области.
РИА Новости 09:20
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ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
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Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Божена Рынска ждет ребенка от покойного мужа
Стало известно, что ребенка вынашивает суррогатная мать и все медицинские показатели в норме, чего нельзя сказать о вдове, страдающей от депрессивного состояния.
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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
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