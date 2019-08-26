Футбол

ЧемпионатЧемпионатСтанислав Черчесов объяснил состав сборной России

Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.
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Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова

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Черчесов ожидаемо не вызвал Чалова, но есть и другие странности: тренер забыл Соболева и игнорирует «Рубин»

Sports.ru09:56

Главные вопросы к Черчесову – не про Чалова и Соболева, а про вратарей

Матч ТВ09:12

Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную

РИА Новости08:00

Черчесов: Дзюба для нас лучше, чем Чалов, всему своё время

Чемпионат08:24

Станислав Черчесов: «„Спартак“ помолодел? Мы — тоже»

Спорт-Экспресс08:22

Черчесов: «Дзюба — капитан сборной России, и для нас он лучше, чем Чалов»

Sport24.ru08:08
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Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
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Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке.
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По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
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Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

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Родовое село Кадырова переименовали

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Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский

Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
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Армия и оружие

Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео

В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
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На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» вовремя не состыковался с МКС

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Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений

Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
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Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
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Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт

В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
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Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
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Глава студии Marvel прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком

Глава студии Marvel Кевин Файги впервые прокомментировал ситуацию с Человеком-пауком, а исполнитель этой роли Том Холланд в общих чертах обрисовал дальнейшие перспективы.
Kinonews.ru вчера в 06:03
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Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
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Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
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Российская армия начала масштабные учения в Южном военном округе

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