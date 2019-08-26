Футбол
РИА НовостиСтанислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
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Космос
Два спутника «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Навигационный спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, запущенный в космос в 2011 году, выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не сообщалось, говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
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Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40
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Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
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Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
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В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
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Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
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Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия 14:39
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
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Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Известия 07:49
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
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Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Авто
Авторынок Западной Европы в июле ограничился минимальным ростом
В прошлом месяце продажи легковых авто в Западной Европе остались на прошлогоднем уровне: этот сегмент авторынка продемонстрировал результат в 1 186 175 экземпляров, что оказалось лучше прошлогодней цифры всего на 0,1%. С января по июль в Западной Европе было продано 8 848 215 автомобилей, что говорит уже о трехпроцентном спаде спроса.
CarsWeek.ru 07:51
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Ранее эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития выяснили, что в России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8%. Исследование показало, что только 11% респондентов имеют высококачественное образование, а 34% — образование, которое можно оценить выше среднего.
РБК 18:13
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный 16:07
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
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Чехия утвердила квоты на трудоустройство работников с Украины
Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.
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Общество
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
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Трамп допустил встречу с Роухани
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости 11:14
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Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
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Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров фильма
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