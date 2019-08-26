Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСтанислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
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