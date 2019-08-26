Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧерчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова. По его словам, у молодежной сборной России сейчас тоже будут официальные матчи.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Станислав Черчесов: Дзюба – наш капитан. Он сильнее Чалова

Советский спорт08:43

Станислав Черчесов: «„Спартак“ помолодел? Мы — тоже»

Спорт-Экспресс08:22

Черчесов: Дзюба для нас лучше, чем Чалов, всему своё время

Чемпионат08:24

Черчесов: «Дзюба — капитан сборной России, и для нас он лучше, чем Чалов»

Sport24.ru08:08

Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную

РИА Новости08:00

Черчесов ожидаемо не вызвал Чалова, но есть и другие странности: тренер забыл Соболева и игнорирует «Рубин»

Sports.ru09:56

Главные вопросы к Черчесову – не про Чалова и Соболева, а про вратарей

Матч ТВ09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Музыка

Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»

Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Родовое село Кадырова переименовано в Ахмат-Юрт

ТАСС 08:28
Энергетика

Бензин в России в июле подорожал на 0,2%

Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:13
Армия и оружие

Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео

В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика

Глава правительства Ингушетии подал в отставку

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом сообщают местные власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия

Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Киберспорт

WRC 8, Bee Simulator и Paranoia: Happiness is Mandatory стали временными эсклюзивами EGS

WRC 8 выйдет 5 сентября, Paranoia: Happiness is Mandator — 3 октября, а релиз Bee Simulator состоится 14 ноября.
Игромания.ру 07:41
Гаджеты

Realme представит новую линейку смартфонов

Компания Realme опубликовала тизер новой линейки смартфонов, которые должны представить уже в скором времени.
The GEEK 06:40
Политика

Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге

Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Общество

Жирафы, акулы и скаты пополнили список исчезающих зверей

Pravda.Ru 10:02
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия

Пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями в Чечне

Ридус вчера в 14:10
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Происшествия

На Волоколамском шоссе ограничили движение после ДТП с грузовиком

Интерфакс 09:15
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Кино

Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Гаджеты

Смартфон Honor V30 получит модем 5G

Актуальные Новости вчера в 05:35
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Шоу-бизнес

Валерия отметила день рождения старшего сына

Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина.
Телепрограмма 09:28
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Общество

Вторая семья в Москве рискует лишиться ребенка за участие в митинге

Новый День 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное