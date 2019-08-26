Футбол
Московский КомсомолецЧерчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова. По его словам, у молодежной сборной России сейчас тоже будут официальные матчи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Российская газета 00:42
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Энергетика
Бензин в России в июле подорожал на 0,2%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:13
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Глава правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом сообщают местные власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Киберспорт
WRC 8, Bee Simulator и Paranoia: Happiness is Mandatory стали временными эсклюзивами EGS
WRC 8 выйдет 5 сентября, Paranoia: Happiness is Mandator — 3 октября, а релиз Bee Simulator состоится 14 ноября.
Игромания.ру 07:41
Гаджеты
Realme представит новую линейку смартфонов
Компания Realme опубликовала тизер новой линейки смартфонов, которые должны представить уже в скором времени.
The GEEK 06:40
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Александр Шуршев должен быть зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты.
Говорит Москва 08:54
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Происшествия
Пассажирский поезд из Петербурга забросали камнями в Чечне
Ридус вчера в 14:10
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит модем 5G
Актуальные Новости вчера в 05:35
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения старшего сына
Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина.
Телепрограмма 09:28
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45