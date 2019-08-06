Футбол
Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»Спорт-Экспресс вчера в 18:30
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в "Спартаке".
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Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»
Спорт-Экспрессвчера в 18:30
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