Футбол

Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»Спорт-Экспресс вчера в 18:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в "Спартаке".
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Черчесов: «У Мирзова есть качества, которые „Спартаку“ нужно развивать»

Евро-футбол.ру01:51

Черчесов: «Сложно сказать, чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“»

Sport24.ruвчера в 19:38

Станислав Черчесов: «Чего будут хотеть от Мирзова в „Спартаке“, мне сложно сказать»

Спорт-Экспрессвчера в 18:30
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