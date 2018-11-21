Энергетика

Станет ли спад на нефтяном рынке долгосрочным
Газета.Ru
03:47

Аналитики отмечают, что взамен прощения США усилят свою энергетическую дипломатию. В этих условиях шансы на решение о снижении добычи на декабрьской встречи ОПЕК+ становятся все более неопределенными. Нефтяные котировки не спешат восстанавливаться после вчерашнего падения.
Газета.Ru03:47

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Станет ли спад на нефтяном рынке долгосрочным

Газета.Ru03:47

Нефть: станет ли третья точка в тренде опорной? - TeleTrade

Финмаркет01:22

Цена на нефть обрушилась более чем на 7%

Радио Маяквчера в 23:29

Трамп обрушил нефть

Вестник Кавказавчера в 14:07
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Энергетика

Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС

Позже Козак заявил, что ФАС и Минэнерго до конца года проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и в случае монопольного положения с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.
Обновлено в 20:45
Энергетика

Нефть дорожает на 2-3% в рамках коррекции после обвала во вторник

Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 2-3% в рамках коррекции после обвала на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 20:03
Энергетика

В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель

По словам Набиуллиной, базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит $63 в 2019 году и $55 в 2020-2021 годах.
Обновлено в 15:13
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

Обновлено в 19:28
Энергетика

Обучение в автошколах подорожает в следующем году

С 2019 года обучение в российских автошколах может подорожать. Это связано с ростом цен на бензин и коммунальные услуги.
Обновлено в 20:44
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Энергетика

«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США

С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Эксперты предлагают доработать налоговый маневр

Эксперты предлагают в качестве альтернативы вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.
Обновлено в 11:35
Энергетика

Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом

Обновлено в 09:54
Энергетика

Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ

Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 12:48
Энергетика

Беларусь направила в Россию жесткого посла

Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика

В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки

Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика

Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Япония возобновит закупки иранской нефти

Южная Корея возобновляет закупки иранской нефти Сообщается, что иранскую нефть японские покупатели будут забирать из хранилищ, расположенных в китайском порту Далянь.
Обновлено в 10:35
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