Аналитики отмечают, что взамен прощения США усилят свою энергетическую дипломатию. В этих условиях шансы на решение о снижении добычи на декабрьской встречи ОПЕК+ становятся все более неопределенными. Нефтяные котировки не спешат восстанавливаться после вчерашнего падения.

Станет ли спад на нефтяном рынке долгосрочным

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Армия и оружие Армия и оружие Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

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