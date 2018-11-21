Политика
Аналитики отмечают, что взамен прощения США усилят свою энергетическую дипломатию. В этих условиях шансы на решение о снижении добычи на декабрьской встречи ОПЕК+ становятся все более неопределенными. Нефтяные котировки не спешат восстанавливаться после вчерашнего падения.
Газета.Ru03:47
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Трамп пообещал не «разрушать мировую экономику» санкциями в отношении Саудовской Аравии
Коммерсантъвчера в 17:41
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика
Косово ввело пошлины в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины
Правительство отделившегося от Сербии края Косово 21 ноября приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 16:05
Политика
Новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян
Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян во время голосования на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае был избран новым президентом Интерпола.
Обновлено в 14:34
Политика
МИД России призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море
Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России
Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
Обновлено в 14:55
Политика
В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 15:13
Политика
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
Обновлено в 15:48
Политика
Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область
Президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.
Обновлено в 14:44
Политика
ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин
Всемирная торговая организация учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий.
Обновлено в 15:03
Политика
Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции в 2013 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о финансировании американским миллиардером Джорджем Соросом акций протестов, которые прошли в Турции в 2013 году, сообщает Hurriyet.
Обновлено в 15:43
Политика
Помпео заявил, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда
Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложения членов американского Конгресса по поводу введения санкций против Эр-Рияда из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, но считает уже принятые меры достаточными.
Обновлено в 13:48
Политика
Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%
Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:00
Политика
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп
Голосованию в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по наделению техсекретаря организации атрибутивными функциями сопутствовали шантаж и подкуп со стороны западных стран, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Обновлено в 13:12