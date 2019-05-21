На двух ветках московского метро приостановили движение поездовРБК 13:01

Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки. Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии при этом закрыта для входа пассажиров.

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

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