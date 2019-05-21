Транспорт

Станцию «Савеловская» БКЛ метро закрыли для входа пассажировАгентство Москва вчера в 12:43

Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена закрыли для входа пассажиров, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
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Станцию «Полежаевская» московского метро вновь открыли на вход после крупного сбоя

ТАССвчера в 14:34

Три станции московского метро закрыты для входа

RT на русскомвчера в 13:21

В московском метро закрыли три станции

Российская газетавчера в 13:01

В московском метро введены временные ограничения

Национальная служба новостейвчера в 13:11

Три станции Большой кольцевой линии московского метро закрыли для входа

РИА Новостивчера в 13:19

Станции метро «Петровский парк» и «Шелепиха» временно закрыты для входа пассажиров

Агентство Москвавчера в 13:01

Станции «Петровский парк» и «Шелепиха» столичного метро закрыли для входа пассажиров

РИАМОвчера в 12:59
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Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Авто

В России 50% иномарок производится на трех автозаводах

Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено вчера в 02:32
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено вчера в 13:28
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В понедельник, 20 мая, в пригороде Оренбурга были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено 20 мая в 07:42
Политика

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
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Общество

Выложен гороскоп для знаков, в жизни которых в июне может начаться белая полоса

В жизни людей, рожденных под знаками Близнецов, Тельцов, Раков и Овнов, в июне может начаться белая полоса.
Обновлено 20 мая в 07:48
Армия и оружие

Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Культура

Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Сквер освободили для гуляющих в Екатеринбурге

Утром 21 мая в сквере, где шли споры о строительстве храма, снесли забор.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Закон о праве посещения депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

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Администрация Зеленского пообещала России политику «кнута и пряника»

Глава администрации подчеркнул, что при Зеленском Киев будет осуществлять политику "кнута и пряника" в отношении России.
Обновлено вчера в 22:16
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Обновлено вчера в 14:41
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:58
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о купальниках для похода в бассейн

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Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»

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В Бразилии три человека погибли в результате стрельбы в церкви

В церкви бразильского города Паракату (штат Минас-Жерайс) во вторник в результате стрельбы погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

Турция должна концу первой недели июня отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и купить американскую систему противоракетной обороны Patriot, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
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Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

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Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
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В Кузбассе живодёр до смерти избил собаку

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